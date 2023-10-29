عزة مصطفى عن قرار قطع الكهرباء ساعتين: “مش عيب نقف بجانب بلدنا”

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الحكومة قررت قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين بدلًا من ساعة، موضحة أن هذا القرار جاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية، مما أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

وأضافت مصطفى، في برنامجها "صالة التحرير"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "مش عيب نقف جنب بلدنا في هذه الظروف، خاصة مع التحديات الاقتصادية والمشكلات في العملة والغاز".

وأكدت أنه يجب أن نقف مع بلادنا في هذه المرحلة، مشيرة إلى أهمية الصراحة والوضوح في التعامل مع هذه الظروف.