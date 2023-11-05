القاهرة الإخبارية: زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى المنطقة قريبًا

أكد مراسل القاهرة الإخبارية، وجود تقارير إعلامية أمريكية، تكشف عن زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، إلى المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف مراسل القناة، أن التقارير الإعلامية الأمريكية تقول إن زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تبدأ بإسرائيل لتكثيف الجهود حول قضية المحتجزين لدى حماس.

وتابع: "ومن المقرر أن يلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بكبار المسئولين بالجهاز الأمني الإسرائيلي ويتوجه إلى دول أخرى بالمنطقة".