"تصفية القضية الفلسطينية أمر فى غاية الخطورة".. تفاصيل جهود القيادة السياسية المصرية فى دعم فلسطين

منذ اللحظات الأولى للحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة كان موقف مصر ثابت وأصيل تجاه الدفاع عن القضية الفلسطينية، وانخرطت جهود مصر في تنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، إذ إنها رفضت غلق معبر رفح في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله.

ودعمت القيادة السياسية الحالية حقوق الشعب الفلسطيني وردع تصفية القضية، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز التصريحات الرئاسية حول القضية الفلسطينية.

مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني

خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر".

وعن دفع الفلسطينيين والنزوح القسري، قال الرئيس: "فكرة النزوح وتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة إنه هيحدث أمر مماثل هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي فكرة الدولة الفلسطينية اللى بنتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود، وبالتالي بحذر من خطورة هذا الأمر.

قمة القاهرة للسلام

وأكد الرئيس، في مستهل أعمال قمة القاهرة للسلام، أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدًا على حساب مصر".

وقال السيسي: "نلتقي اليوم في القاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا، تختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة وتضع المبادئ التي ندعي أننا نعتنقها في موضع التساؤل والفحص".

وأضاف: "شعوب العالم كله وليس فقط شعوب المنطقة تترقب مواقفنا في هذه اللحظة الدقيقة، اتصالا بالتصعيد العسكري منذ 7 أكتوبر في إسرائيل والأرض الفلسطينية، مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين".

تفقد الجيش الثالث الميدانى

وخلال تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة فى الجيش الثالث الميدانى بالسويس، ألقى الرئيس السيسى كلمة عن دعم القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي: "إن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال حل الدولتين"، متابعا: "ندعم الحل الدبلوماسى وحل الدولتين وإعطاء الأمل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة لهم على حدود 67 عاصمتها القدس.. وفى نفس الوقت يراعى الأمن لكل الشعب الفلسطينى والشعب الإسرائيلي".

اجتماع وزراء بريطانيا

خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي زار مصر ضمن جولة بدول المنطقة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن هناك حاجة للتعاون لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدويا على المنطقة والسلام فيها".

وحذر الرئيس السيسي من نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء، واصفا إياه بأنه سيسدل ستارة النهاية على القضية الفلسطينية وهو أمر لا ترغب مصر في حدوثه.

وقال الرئيس السيسي: "علينا جميعا التحرك لاحتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة وقد تتجاوز تبعاتها حق الدفاع عن النفس".

مجزرة مستشفى المعمداني

بعد وقوع مجزرة المعمداني قررت مصر والأردن وفلسطين إلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر انعقادها في العاصمة الأردنية عمان بين بايدن، والرئيس السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الأحداث في غزة، وإنهاء الحرب وفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وحينها تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازى في ضحايا مستشفى الأهلي المعمداني وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفورى، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.

وأدان الرئيس بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء أمس، ووصفه بالمتعمد، مؤكدا أنه يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

وأكد السيسي أن فلسطين هي قضية العرب الأولى، ومن المهم أن يبقى شعبها صامدا وموجودا على أرضه.