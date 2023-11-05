الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تصفية القضية الفلسطينية أمر فى غاية الخطورة".. تفاصيل جهود القيادة السياسية المصرية فى دعم فلسطين

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

منذ اللحظات الأولى للحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة كان موقف مصر ثابت وأصيل تجاه الدفاع عن القضية الفلسطينية، وانخرطت جهود مصر في تنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، إذ إنها رفضت غلق معبر رفح في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله.

ودعمت القيادة السياسية الحالية حقوق الشعب الفلسطيني وردع تصفية القضية، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز التصريحات الرئاسية حول القضية الفلسطينية.

مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني

خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر".

وعن دفع الفلسطينيين والنزوح القسري، قال الرئيس: "فكرة النزوح وتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة إنه هيحدث أمر مماثل هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي فكرة الدولة الفلسطينية اللى بنتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود، وبالتالي بحذر من خطورة هذا الأمر.

قمة القاهرة للسلام

وأكد الرئيس، في مستهل أعمال قمة القاهرة للسلام، أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدًا على حساب مصر".

وقال السيسي: "نلتقي اليوم في القاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا، تختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة وتضع المبادئ التي ندعي أننا نعتنقها في موضع التساؤل والفحص".

وأضاف: "شعوب العالم كله وليس فقط شعوب المنطقة تترقب مواقفنا في هذه اللحظة الدقيقة، اتصالا بالتصعيد العسكري منذ 7 أكتوبر في إسرائيل والأرض الفلسطينية، مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين".

تفقد الجيش الثالث الميدانى

وخلال تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة فى الجيش الثالث الميدانى بالسويس، ألقى الرئيس السيسى كلمة عن دعم القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي: "إن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال حل الدولتين"، متابعا: "ندعم الحل الدبلوماسى وحل الدولتين وإعطاء الأمل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة لهم على حدود 67 عاصمتها القدس.. وفى نفس الوقت يراعى الأمن لكل الشعب الفلسطينى والشعب الإسرائيلي".

اجتماع وزراء بريطانيا

خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي زار مصر ضمن جولة بدول المنطقة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن هناك حاجة للتعاون لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدويا على المنطقة والسلام فيها".

وحذر الرئيس السيسي من نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء، واصفا إياه بأنه سيسدل ستارة النهاية على القضية الفلسطينية وهو أمر لا ترغب مصر في حدوثه. 

وقال الرئيس السيسي: "علينا جميعا التحرك لاحتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة وقد تتجاوز تبعاتها حق الدفاع عن النفس".

مجزرة مستشفى المعمداني

بعد وقوع مجزرة المعمداني قررت مصر والأردن وفلسطين إلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر انعقادها في العاصمة الأردنية عمان بين بايدن، والرئيس السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الأحداث في غزة، وإنهاء الحرب وفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وحينها تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازى في ضحايا مستشفى الأهلي المعمداني وطالب  المجتمع الدولي بالتدخل الفورى، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.

وأدان الرئيس بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء أمس، ووصفه بالمتعمد، مؤكدا أنه يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

وأكد السيسي أن فلسطين هي قضية العرب الأولى، ومن المهم أن يبقى شعبها صامدا وموجودا على أرضه.

غزة إسرائيل القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني قمة القاهرة للسلام

الأكثر قراءة

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

أمير كرارة يرد على محمد سلام بعد قصة استبعاده من "بيت الرفاعي"

إقالة أوسوريو وعرض ثلاثى الفريق للبيع.. أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

تهديد القنبلة النووية فى غزة.. ليست المرة الأولى للوزير الإسرائيلى المتطرف