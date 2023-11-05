الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حسانين توفيق: استهداف المستشفيات بغزة يؤكد خسة وغدر الاحتلال

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

أدان النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس في جرائم الحرب التى يرتكبها  بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد للعالم مدى وحشية وخسة وغدر ذلك الاحتلال، الذى يستهدف الأطفال والنساء والمرضى، في صور من أبشع الجرائم الإنسانية.
 

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صمت دولي وعربي

وانتقد حسانين توفيق، استمرار الصمت الدولي والعربي على هذه المجازر، موضحًا أنه أمر ليس له مبرر أو تفسير سوى الموافقة والدعم الغربي لذلك الاحتلال.

وحذر حسانين توفيق، من استمرار ذلك الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال، مشيرا إلى أنه يهدم مبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية التي تغنت بها دول العالم الأول على مدار عقود.

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جرائم الاحتلال بموافقة الغرب
وتابع عضو مجلس الشيوخ، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل بموافقة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، يكشف للعالم أن تلك الدول هى الممول الأول لهذه المجازر، لاسيما أن أمريكا خصصت من ميزانيتها وتسليحها من أجل دعم إسرائيل في حربها غير المتكافئة ضد المدنيين العزل.
 

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 وطالب حسانين توفيق، العالم العربي باتخاذ موقف موحد تجاه ما تقوم به، من أجل الضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف الإبادة الجماعية التى تمارسها، وإنقاذ ما تبقى من إنسانية العالم إن وجدت.

يأتي هذا فيما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مجازر بحق العزل والمدنيين والأطفال والنساء من الشعب الفلسطيني حيث ركز القصف على إبادة مربعات سكنية بأكملها أو استهداف المستشفيات والمدارس التي يلجأ لها النازحون للاحتماء من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وقد وصل عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من ٩٧٠٠ شهيدا حتى الآن أغلبهم من الأطفال والنساء، ليكشف هذا العدد الضخم عن وحشية الاحتلال الإسرائيلي التى ترتكب جرائم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني الأعزل.

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