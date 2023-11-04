وزير الخارجية: استهداف إسرائيل المدنيين والمستشفيات ليس دفاعًا عن النفس

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن أحداث القتل المؤسفة التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالًا للحق الشرعي في الدفاع عن النفس".

وأكد وزير الخارجية أيضًا أن سياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت الطبية والمدنية لا يمكن أن تكون دفاعًا شرعيًا عن النفس بأي حال.