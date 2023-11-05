شوط أول سلبي بين ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي لوتون تاون وليفربول، والتي تجمعهما على ملعب كينيلورث رود في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

الشوط الأول شهد سيطرة شبه كاملة لـ ليفربول، وكان قريبًا من التسجيل في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داروين نونيز من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس لوتون.

وتلقى نونيز كرة عرضية من الجهة اليمنى من ترينت ألكسندر أرنولد، ليُروض الكرة داخل منطقة الجزاء، ويسددها، لكنها ارتطمت بالعارضة، في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 33، وصلت الكرة لـ ديوجو جوتا داخل منطقة الجزاء، لكن حارس لوتون تصدى لتسديدته ببراعة.

موعد مباراة لوتون تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة لوتون تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب كينيلورث رود، معقل الفريق الصاعد حديثًا لـ "بريميرليج".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN sports 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا، فيما يبدأ جو جوميز في مركز الظهير الأيسر، على حساب اليوناني كوستاس تسيمكاس.

وجاء تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرش - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز.

ويجلس الكولومبي لويس دياز على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة اليوم.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.