كل ما تريد معرفته عن لقاح الانفلونزا الموسمي

ثبت أن تطعيم الانفلونزا الموسمية له فوائد عديدة بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض الأنفلونزا والاستشفاء وحتى خطر الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا، في حين أن بعض الأشخاص الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا قد يستمرون في الإصابة بالأنفلونزا، فقد ظهر في العديد من الدراسات أن التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل من شدة المرض.

الانفلونزا الموسمية

يمكن أن تسبب الإنفلونزا بضعة أيام من الشعور بالتعب والتغيب عن العمل أو المدرسة أو الأحداث العائلية، أو يمكن أن تؤدي إلى مرض أكثر خطورة، مضاعفات الانفلونزا يمكن أن تشمل الالتهاب الرئوي الجرثومي والتهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية وتفاقم الحالات الطبية المزمنة، مثل قصور القلب الاحتقاني أو الربو أو مرض السكري، يعد لقاح الأنفلونزا الموسمية السنوي هو أفضل طريقة للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأنفلونزا وأي من مضاعفاتها الخطيرة المحتملة.

لقاحات الانفلونزا

يمكن أن تسبب الإنفلونزا بضعة أيام من الشعور بالتعب والتغيب عن العمل أو المدرسة أو الأحداث العائلية، أو يمكن أن تؤدي إلى مرض أكثر خطورة، مضاعفات الانفلونزا يمكن أن تشمل الالتهاب الرئوي الجرثومي والتهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية وتفاقم الحالات الطبية المزمنة، مثل قصور القلب الاحتقاني أو الربو أو مرض السكري، يعد لقاح الأنفلونزا الموسمية السنوي هو أفضل طريقة للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأنفلونزا وأي من مضاعفاتها الخطيرة المحتملة، ثبت أن التطعيم له فوائد عديدة بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض الأنفلونزا، والاستشفاء وحتى خطر الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا، في حين أن بعض الأشخاص الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا قد يستمرون في الإصابة بالأنفلونزا، فقد ظهر في العديد من الدراسات أن التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل من شدة المرض.