الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كل ما تريد معرفته عن لقاح الانفلونزا الموسمي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ثبت أن تطعيم الانفلونزا الموسمية له فوائد عديدة بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض الأنفلونزا والاستشفاء وحتى خطر الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا، في حين أن بعض الأشخاص الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا قد يستمرون في الإصابة بالأنفلونزا، فقد ظهر في العديد من الدراسات أن التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل من شدة المرض.

"صحة البحر الأحمر" تعلن توافر مصل الإنفلونزا الموسميّة

الانفلونزا الموسمية

يمكن أن تسبب الإنفلونزا بضعة أيام من الشعور بالتعب والتغيب عن العمل أو المدرسة أو الأحداث العائلية، أو يمكن أن تؤدي إلى مرض أكثر خطورة، مضاعفات الانفلونزا يمكن أن تشمل الالتهاب الرئوي الجرثومي والتهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية وتفاقم الحالات الطبية المزمنة، مثل قصور القلب الاحتقاني أو الربو أو مرض السكري، يعد لقاح الأنفلونزا الموسمية السنوي هو أفضل طريقة للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأنفلونزا وأي من مضاعفاتها الخطيرة المحتملة.

لقاحات الانفلونزا

يمكن أن تسبب الإنفلونزا بضعة أيام من الشعور بالتعب والتغيب عن العمل أو المدرسة أو الأحداث العائلية، أو يمكن أن تؤدي إلى مرض أكثر خطورة، مضاعفات الانفلونزا يمكن أن تشمل الالتهاب الرئوي الجرثومي والتهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية وتفاقم الحالات الطبية المزمنة، مثل قصور القلب الاحتقاني أو الربو أو مرض السكري، يعد لقاح الأنفلونزا الموسمية السنوي هو أفضل طريقة للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأنفلونزا وأي من مضاعفاتها الخطيرة المحتملة، ثبت أن التطعيم له فوائد عديدة بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض الأنفلونزا، والاستشفاء وحتى خطر الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا، في حين أن بعض الأشخاص الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا قد يستمرون في الإصابة بالأنفلونزا، فقد ظهر في العديد من الدراسات أن التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل من شدة المرض.

الأنفلونزا الموسمية مخاطر الوفاة التهابات الجيوب الأنفية لحالات الطبية المزمنة

مواد متعلقة

وكيل "صحة البحيرة" يناشد المواطنين بضرورة تلقي جرعات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية

هل يمكن إعطاء الطفل مصل الإنفلونزا الموسمية؟

الأكثر قراءة

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

حدث غريب في الكعبة.. جن داخل الحرم المكي (فيديوجراف)

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

نجاة 4 مواطنين من الموت المحقق على الطريق السياحى بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس