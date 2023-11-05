الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دعمًا للفلسطينيين.. جهود حياة كريمة في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث كان لها السبق منذ لحظات الأولى لاندلاع الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتحريك قوافلها التي تضم المساعدات الإنسانية والإغاثة للمواطنين الاشقاء هناك، كما أطلقت اليوم المرحله الثانية جهودها لدعم القضية الفلسطينية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بها.

دخول كافة المساعدات الإنسانية لغزة

وأعلنت المبادرة الرئاسية خلال الأيام الماضية دخول المساعدات المقدمة منها للقطاع وخروج أخر قاطرة بعد أن أفرغت حمولتها للأهالي بقطاع غزة كما قامت بتحضير القافلة الثانية تحت شعار مسافة السكة وساهم في تعبئة الصناديق عدد كبير من طلاب المدارس في مراحلها المختلفة.

مبادرة "من إنسان لإنسان" 

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "من إنسان لإنسان" واستقبلت في مقراتها طلاب المدارس الذين حملوا أعلام فلسطين وتحمسوا للمشاركة في تعبئة وتغليف الصناديق المقدمة إلى أشقائهم في قطاع غزة في لفتة رائعة من المبادرة لتكوين وعي النشء واطلاعهم على قضاياهم العربية ومن أهمها القضية الفلسطينية كما قدمت لهم تجربة جديدة للتطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية.

وحرص عدد من الطلاب على تدوين رسائلهم وتضامنهم على الصناديق الغذائية حيث كتب أحدهم "ربنا معاكم.. انتم دايما في دعواتي.. ودايمًا في قلوبنا يا شعب غزة" وكتب آخر:"من قلب حزين ومن أخوكم المصري قلبي معكم والنصر لكم باذن الله" بينما كتب طالب آخر "ربنا ينصركم على الصهاينة وفلسطين في قلبي"

تسعى مؤسسة حياة كريمة لتوفير الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تأمين احتياجاتهم من الطعام، والدواء والكساء والبطانيات حيث يعمل المتطوعون في المؤسسة على مدار الساعة لتجهيز وتوزيع القوافل الطبية وتلقي التبرعات من المواطنين عبر حسابات المؤسسة في البنوك.

حياة كريمه المساعدات للأشقاء الفلسطينيين قطاع غزة من إنسان لإنسان المبادرة الرئاسية

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