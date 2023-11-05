نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه مرة أخرى يوم الأحد، الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة حتى يتم إعادة جميع المحتجزين المتواجدين لدى حماس منذ أحداث 7 أكتوبر، والذي يزيد عددهم عن 240 محتجز.

وأضاف نتنياهو: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا، نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء"، بحسب ما جاء على صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال نتنياهو للطواقم الجوية والبرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل مكررا موقف الحكومة: “سنستمر حتى نهزمهم”.

وكان آلاف المحتجين المنددين بمجازر الاحتلال في غزة، نظموا أمس السبت، مظاهرات في لندن وبرلين وباريس وأنقرة وإسطنبول وواشنطن، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشودا كبيرة من المحتجين والتي أغلقت أنحاء من وسط المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" وهتفوا "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون"، حسبما نقلت "رويترز".