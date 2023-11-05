المتحدث باسم الرئاسة الروسية: بوتين مستعد لأى اتصالات من بايدن

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إنه "يتعين على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه روسيا من أجل اتصالات محتملة على مستوى عالٍ، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لأي اتصال من بايدن.

وأضاف المتحدث الروسي، في تصريحات متلفزة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، ردًا على سؤال شروط الاتصالات المحتملة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، أنه "يجب أن يتضمن ذلك رغبة مشتركة واستعدادًا مشتركا ويجب أن تنضج ظروف معينة".



وأوضح بيسكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارًا أنه مستعد لأي اتصالات، وأن تقليص أساس العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة كان بقيادة الأمريكيين، ولهذا السبب على الأقل سيتعين على رئيس الولايات المتحدة تغيير موقفها في مرحلة ما، واتخاذ موقف أكثر إيجابية بشأن العلاقات الثنائية، الأمر الذي سيؤثر على العلاقات الثنائية".

وحول الوضع في أوكرانيا، أشار المتحدث إلى أن دعم أوكرانيا أصبح عبئًا زائدًا على الغرب، قائلًا: "كل ذلك يتحول حاليًا إلى عبء زائد ولم يعد الغرب قادرًا على تحمله، ولهذا السبب سئمت المؤسسة الأمريكية والسياسيون والاقتصاديون من العبء الذي ينبغي تحمله، بالطبع".

ولفت المتحدث باسم الكرملين الروسي إلى أن الدول الغربية أدركت أن جزءا من المساعدات المحددة لأوكرانيا يتم نهبه بكل سهولة.



وفيما يتعلق بأحداث داغستان، أوضح أن الاجتماع الذي ترأسه بوتين بعد أحداث داغستان كان طويلًا وموضوعيًا، وأضاف: "سواء على الجانب الداخلي أو الجانب الدولي، ينبغي اتخاذ تدابير لمنع مثل هذا الحادث في المستقبل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال أواخر سبتمبر الماضي إنه لا يستبعد احتمال تعافي العلاقات الروسية الأمريكية وعقد لقاء شخصي جديد بين رئيسي البلدين بوتين وبايدن.