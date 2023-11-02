الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: نقل سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء "فكرة كارثية"

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إن فكرة نقل سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر كارثية.

وأوضحت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، أن مثل هذا السيناريو ستكون له عواقب كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها. 

وأشارت إلى أنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطط، فإن عواقب النزوح الجماعي للناس ستكون كارثية، ولن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في المنطقة.

ووفقًا لزاخاروفا: دون خطوات جذرية لتهدئة الوضع، فإن الكارثة الإنسانية، التي تحدث بسبب التصعيد، ستكون لها عواقب لسنوات وعقود.

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29 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة

الخارجية الروسية قطاع غزة سيناء مصر ماريا زاخاروفا

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