29 شهيدًا وعشرات الجرحى فى قصف إسرائيلى على مخيم جباليا شمال غزة

استشهد 29 مواطنًا على الأقل في قصف لطيران الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة في مخيم جباليا، ما أدى إلى ارتقاء 27 شهيدًا، ووقوع عشرات الجرحى، نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي، مؤكدًا أنه تم قصف المدرسة التي تؤوي نازحين، دون سابق إنذار.

مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

وأشار إلى أنه استشهد مواطنان، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

وذكر أن هذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الاحتلال منذ صباح اليوم الخميس، حيث تم استهداف محيط مدرسة "أبوعاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، غرب غزة، بعدد من الصواريخ، وهي تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس، عن مقتل 70 من معاونيها مع عائلاتهم في غالب الأحيان في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

وكان مدير الوكالة الأممية، فيليب لازاريني، أكد لدى دخوله القطاع أمس الأربعاء، أن "الأونروا ستبقى مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة".

حركة المقاومة الفلسطينية

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا على قطاع غزة أحدثت دمارًا هائلًا، استشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينيًا، بينهم 3648 طفلًا، وأصيب نحو 22219، كما استشهد 134 فلسطينيًا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" شنت هجومًا غير مسبوق، في 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وأخذ آخرين رهائن.

المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيل هجاري

وفي هذا السياق، أكد تحديث من جيش الاحتلال، اليوم، وجود 242 رهينة على الأقل محتجزة لدى حركة حماس في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيل هجاري، إن هناك اعتقادًا أن أغلب الرهائن مازالوا أحياء.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت مستشفيات قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضى إلى 9061، بينهم 3760 طفلًا، و2326 سيدة، و32000 مصاب.