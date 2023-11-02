الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حماس": أى وصاية أمريكية على غزة "مرفوضة".. وتصريحات البيت الأبيض "وقحة"

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أعلنت حركة حماس، عن رفضها فرض أي وصاية أمريكية على غزة، بما في ذلك التلويح بتوافق إقليمي دولي لإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب الجارية منذ السابع من الشهر الماضي.

وقالت الحركة، في بيان، اليوم الخميس، إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء العدوان الصهيوني على القطاع، تصريحات وقحة ومرفوضة، فليس الشعب الفلسطيني الحر من تُفرض عليه الوصاية".

وأضافت: "نقول وبوضوح، إن محاولات التدخل السافر للولايات المتحدة لفرض واقع جديد يكون على مقاسهم وعلى مقاس الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مرفوضة رفضًا تامًا، وسيتصدى لها أبناء شعبنا الفلسطيني بكل قوة".

ولفتت حركة حماس في بيانها، إلى أن "قرار ترتيب الوضع الفلسطيني، هو قرار الشعب الفلسطيني، وهو وحده القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه".

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قصف مقار أعضاء "حماس" في غزة

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيقصف خلال الساعات المقبلة مقار أعضاء حماس في شمال غزة بقوة. 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات تخوض معارك ضارية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القتال مع المقاومة أمس استمر عدة ساعات.

وأضاف في مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن القوات بمساندة جوية قتلت عددًا كبيرًا من عناصر المقاومة، مدعيًا أنهم يواصلون التقدم نحو مواقع حماس الدفاعية.

وأشار إلى مواصلة تعميق العمليات والتقدم في القطاع حسب المخطط والأهداف التي حددتها بلاده، معقبًا: الجهود مستمرة وسنواصل تقديم الذخيرة والأسلحة للقوات في ساحة المعركة.

ولفت إلى مواصلة مهاجمة حزب الله في الجبهة الشمالية، وتصفية الخلايا التي تحاول إطلاق الصواريخ على المدرعات والدبابات في إسرائيل.

وذكر أن القوات هاجمت مواقع أُطلقت منها القذائف في الحدود الشمالية، مضيفًا: نواجه برًا وجوًا أي محاولة للدخول إلى البلاد، ومستعدون للرد بقوة ضد كل من يحاول التقدم علينا في الشمال.

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