الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التحالف الوطنى" يواصل إمداداته ضمن القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية لأهالى فلسطين

قوافل التحالف الوطني
قوافل التحالف الوطني

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لليوم الثاني على التوالي إرسال القاطرة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية و175 طن مياه بجانب ما يزيد على 14 طنًا من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

يشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني وهي (مؤسسة مصر الخير - مؤسسة صناع الحياة -  مؤسسة أبوالعينين الخيرية – مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية - جمعية الأورمان - بنك الشفاء - مجلس الشباب المصري - مؤسسة أهل مصر) فضلًا عن المشاركة الأولى لمؤسسة الجود التي ساهمت بـ 3 شاحنات من القافلة.

وتستمر كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم في إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكل محافظات الجمهورية دعمًا لأهالي غزة.

وفي السياق ذاته، يندد التحالف بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديدًا مباشرًا على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، قد بدأت أمس السبت وتستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات بواقع ٥٠ قاطرة يوميًا وبدون حد أقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الرئيس السيسي غزة فلسطين

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