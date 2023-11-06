الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تحل ذكراها اليوم.. من هي الطوباوية ماريا كارميلا فييل فيراندو؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، بذكرى الطوباوية ماريا كارميلا فييل فيراندو العذراء والشهيدة، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إن ماريا ديل كارمن فييل فيراندو ولدت في عام 1893 في سويكا (فالنسيا)، ونالت سر العماد المقدس بعد يومين من ميلادها في 29 نوفمبر 1893وسميت باسم ماريا لعذراء الكرمل. واحتفلت بالمناولة الأولى في 24 أبريل 1904 في كنيسة أبرشية سان بيترو أبوستولو، وعملت في مجال الخياطة، فقامت بتأسيس جمعية علمانية تشارك في الرعاية الرعوية الاجتماعية.. فقامت بدراسة على الاجتماع لمساعدة شباب الطبقة العاملة الفقراء. 

عملها بنشاط النقابات العمالية

وعملت بنشاط في النقابات العمالية الكاثوليكية، في عام 1931 أحضرت بعض الراهبات الساليزيانات إلى مدينتها للاهتمام بتعليم الشباب.. فكانت مواظبة على حضور القداس اليومي وتقضي وقت طويل ساجدة أمام القربان المقدس، وتتلو صلاة المسبحة الوردية يوميًا. وعملت في جميعات العمل الكاثوليكي التي تقوم بمساعدة الفقراء وزيارة وعلاج المرضى.. وأثناء الاضطهاد الديني للكنيسة ورجال الدين واصلت رسالتها وساعدت العديد من الكهنة والرهبان المضطهدين. تم القبض عليها في اليوم الثاني من شهر نوفمبر عام 1936م وتعرضت لتعذيب رهيب بسبب عملها الرعوي، وبعد أيام قليلة تم إطلاق النار عليها في 5 نوفمبر 1936 في سالير (فالنسيا) وكان عمرها 42 عاما واحتفل البابا القديس يوحنا بولس الثاني بتطويبها في 11 مارس 2001م. 

من جهة أخرى، نظم خدام وخادمات نشاط التعليم المسيحي، ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، نشاطا خاصًا للمخدومين، للاحتفال بعيد جميع القديسين، تحت عنوان: "طوبى للرحماء لأنهم يرحمون".

 

وتدرب المخدومون على تقديم سيرة شفيع، أو شفيعة الفصل، أمام الفصول الأخرى، انطلاقًا من فكرة: كيف عاش هذا القديس، أو هذه القديسة أعمال الرحمة؟.

جاء ذلك بمشاركة الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، حيث جرى عرض أهم اللحظات في حياة القديس بيو، القديس شربل، القديسة تريزا الطفل يسوع، بالإضافة إلى القديسة ريتا.

وفي الختام، قدم فصل الملائكة عرضًا حول "بشارة الملاك جبرائيل لزكريا الكاهن وللعذراء مريم وللقديس يوسف".

الطوباوية ماريا ماريا كارميلا فيراندو العذراء والشهيدة الفرنسيسكاني الاب وليم عبد المسيح

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