"الوطنية للإعلام" تعلن بدء فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية للائمة والوعاظ

بدأت اليوم الأحد فعاليات دورة تدريبية لتنمية المهارات الإعلامية لدى الأئمة بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، و تشارك الوطنية للإعلام في التدريب العملي للأئمة على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون، بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم وتمكينهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

ويأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، حيث تضم تلك الدورة التي بدأت فعالياتها اليوم، 30 من الأئمة والوعاظ وتستمر لمدة أسبوعين

جدير بالذكر أنه تم من قبل تنفيذ دورات تدريبية للأئمة فى هذا المجال والتى حققت نجاح ساهم فى دعم استمرارية عقد الدورات

وتشهد الدورة التدريبية للأئمة بالوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون التدريب على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علي الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات، والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل استديوهات الوطنية للإعلام.