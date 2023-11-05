ضبط أصحاب مخابز يستولون على الدقيق المدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من إحباط عملية احتكار وتلاعب بالمواد الغذائية المدعومة، حيث تم ضبط أصحاب سبعة مخابز في مراكز سمنود، طنطا والسنطة، وقد استولوا على 60 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم وقاموا ببيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وبفضل جهود حملة تفتيشية ناجحة، تم تحرير محاضر بالوقائع وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ووفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت حملة لمفتشي الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 7 مخابز في مناطق سمنود، طنطا، والسنطة بعد أن استولوا على 60 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم.

تم تنفيذ عملية الضبط بناءً على جرد دقيق لرصيد المخابز وشاشة جرد الأرصدة، حيث تبين أن الأصحاب قاموا بالاستيلاء على كمية كبيرة من الدقيق المدعم المخصص لهم. ولم يقتصروا على ذلك، بل قاموا بتصرف الدقيق المسروق بالبيع في السوق السوداء، مما سمح لهم بتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة المالية بطرق غير قانونية.

تم تحرير محاضر بالوقائع، وتم إخطار النيابة العامة المختصة للتحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة. يعكس ضبط أصحاب المخابز هؤلاء تفاني وجهود مديرية التموين في محافظة الغربية في مكافحة الفساد والحفاظ على حقوق المواطنين.

من جهته، أكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عملية ضبط أصحاب المخابز الذين استولوا على دقيق مدعم وتاجروا به في السوق السوداء، هو استمرار لجهود مديرية التموين بالغربية في مكافحة الفساد وحماية المستهلك، يجب أن تستمر هذه الجهود لضمان توفر المواد الغذائية المدعومة بأسعار معقولة للمواطنين وتطبيق العدالة الاجتماعية، ويتبقي ان تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين وضمان تطبيق العدالة في هذه القضية.