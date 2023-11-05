الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالشبكة الوطنية للطوارئ.. المحافظ الغربية يتابع تخفيض أسعار السلع في 12 مركزا

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق في 12 مركزا ومدينة بالمحافظة، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ينقل الموقع والأحداث فعليا.

وشدد محافظ الغربية على تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتابع المحافظ منافذ معا ضد الغلاء بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، كما تابع منافذ معا ضد الغلاء بحي أول وحي ثان ومركز ومدينة المحلة، بالإضافة إلى بسيون وقطور وسمنود والسنطة وزفتى وكفر الزيات.

التأكيد على ضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين

ووجه "رحمي" بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول،  لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وكذلك وضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ مبادرة تخفيض منافذ معا ضد الغلاء السلع الاستراتيجية حجم الطلب

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