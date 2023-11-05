تسليم 304 رؤوس ماشية ضمن برنامج "فرصة" بمركزي المنيا وسمالوط

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي للقرى الأكثر احتياجا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إن المديرية قامت بتسليم 184 رأس أغنام لـ46 مواطنًا بقرية إدمو بمركز المنيا، و120 رأس أغنام لـ 30 أسرة مستفيدة بقرية طرفا بمركز سمالوط، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية ومنها جمعية «الحق والحياة»، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

من جهته، أشار الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية لرؤوس الماشية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، إضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مستفيد.

تسليم رؤس ماشية ضمن برنامج فرصة لتضامن المنيا