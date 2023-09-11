تضامن المنيا: تركيب 39 وصلة مياه شرب مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرية الصليبة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا تركيب 93 وصلة مياه شرب مجانية بقرية الصليبة بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعما للأسر الأولى بالرعاية وتم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا على أهمية التنوع في أعضائه، وأن هناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، حيث أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشاؤها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تستهدف الانتهاء من 4 آلاف وصلة مياه خلال عام 2023، مؤكدًا أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية هو توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان المعيشة في مسكن مناسب يتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، من مياه شرب نقية. كما أشار إلى أن الأسر المستفيدة تثمَّن الاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا لمختلف الطبقات الاجتماعية، والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة، خاصةً ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات، وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق الرضى بين المواطنين.

وأضاف أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة المنيا، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيرا إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

توصيلات مياه شرب مجانية للأسر الأولي بالرعاية بالمنيا