التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" بالمنيا

نظّم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، ورشة عمل بمحافظة المنيا، تناولت مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتنمية صغار المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية بجانب عرض عدد من التوصيات والمقترحات التي يتم العمل عليها خلال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة "ازرع" وذلك بمشاركة عدد من القيادات المجتمعية والشخصيات العامة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الجماهيري الأول للتحالف بمحافظة المنيا، وقبل ساعات من إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة "ازرع" التي تتم بشكل تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر.

ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.