لبحث بعض القضايا.. محافظ الجيزة يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال والمتابعة المستمرة لانتظام تنفيذ المبادرة التى أطلقتها الدولة لتخفيض أسعار عدد من السلع الاستراتيجية الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



ووجه المحافظ، باستمرار الحملات اليومية لرفع حالات الإشغالات والباعة الجائلين من الطرق العامة فى إطار الاستجابات الفورية لشكاوى المواطنين والقضاء على مصادر الإزعاج والضوضاء ومتابعة تطبيق غلق المحال العامة فى التوقيتات المحددة لها وكذلك متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء.



تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقى والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و٦ أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.



محافظ الجيزة: ملف التعليم شهد طفرة على مستوى المحافظة

وأشار المحافظ، إلى أن ملف التعليم شهد طفرة على مستوى المحافظة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه جاري إنشاء ٣٥ مدرسة جديدة وتوسعات على مستوى المحافظة لتدخل الخدمة ودعم المنشآت التعليمية بحى بولاق الدكرور بعدد ١٨مدرسة إلى جانب ٣ مدارس أخرى لخدمة منطقة حوض الجزائر بحى الطالبية والمناطق المحيطة بها، مؤكدًا على توجيهات القيادة السياسية بإجراء الصيانات اللازمة للمدارس وقد تم تشكيل لجان لتحديد المدارس ذات الخطورة الداهمة لسرعة التدخل والتعامل معها.



92 مدرسة تحتاج لصيانة شاملة على مستوى المحافظة

ولفت محافظ الجيزة، إلى أنه تبين من المعاينات وجود ٩٢ مدرسة تحتاج لصيانة شاملة على مستوى المحافظة، موجهًا باستكمال تنفيذ خطة التطوير والصيانة لهذه المدارس واستكمال أعمال الصيانة بمبانى مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بحي بولاق وتوجيه هيئة الأبنية التعليمية لبحث مدى إمكانية إضافة فصول جديدة بمدرسة صفية زغلول بحى بولاق الدكرور.



كما كشف المحافظ عن قرب الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة الإخلاص بحى الطالبية، مشددا على التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بعزبة البكباشى بحى جنوب الجيزة لما له من أهمية في خدمة قطاع كبير من المواطنين.



تطوير مستشفى أم المصريين وإنشاء مبنى جديد لمستشفى بولاق الدكرور

وأكد اللواء أحمد راشد، الأهمية الكبيرة التي يلقاها القطاع الصحي بالمحافظة وهو ما انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مستشفى أم المصريين ورفع كفاءتها إلى جانب إنشاء مبنى جديد لمستشفى بولاق الدكرور بالإضافة إلى افتتاح العديد من أقسام الرعاية والعناية المركزة والعمليات والغسيل الكلوي بمستشفيات مركزية وعامة، موجها مدير مديرية الشئون الصحية بالعمل على تشغيل عددًا من غرف العمليات بمستشفى ام الأطباء بحى الدقي.



بتكلفة 4 مليارات جنيه.. رصف 600 شارع ومحور رئيسي

كما أكد المحافظ، الاهتمام الذى توليه الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية والعمل على رفع كفاءة المنتج المحلى لمواجهة مشكلة العملة الصعبة وتوفير فرص عمل، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تنظيم المعارض والفعاليات لعرض منتجات الشباب والحرف اليدوية والتوسع في توفير أسواق لهم.



وأشار المحافظ، إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية فى رصف وتطوير شوارع مدينة الجيزة حيث تم رصف ٦٠٠ شارع ومحور رئيسي وحيوي بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ٤٥٠٠ شارع وحاره بتكلفة قاربت من ٤ مليارات جنيه وجارى استكمال عدد من الطرق الأخرى بالخطط الجارية، مؤكدًا أنه تم رصف ٤٤ شارع بنطاق العمرانية الشرقية وجارى إدراج عدد من الشوارع لرصفها بمنطقة العمرانية الغربية خلال الخطة الاستثمارية الحالية.



20 موقف سرفيس جديد بنطاق محافظة الجيزة

كما أكد المحافظ، أنه تم إضافة أكثر من ٢٠موقف سرفيس جديد بنطاق المحافظة عملت على استيعاب الكثافات المرورية بالشوارع والميادين والقضاء بشكل ملحوظ علي العديد من المواقف العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.