ظاهرة فلكية تحدث اليوم.. زخات شهب الثوريات تُزين السماء

تشهد السماء ظاهرة فلكية هذه الليلة، حيث تكون عبارة عن زخة من الشهب يبلغ عددها حوالي 10 شهب في الساعة، بمعدل شهاب واحد كل 6 دقائق، وهي تعتبر زخة شهابية صغيرة وفقما يصفها عالم الفلك الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بمعهد الفلك.

زخة الشهب صغيرة.. لكنها تكون أكثر سطوعًا

وكان "تادرس" قد نشر تقريرًا شهريًا يُوثق فيه أهم الأحداث الفلكية خلال الشهر، حيث ذكر خلاله أن "زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، تشهدها السماء يومي 4 و5 نوفمبر، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع".

وأضاف أستاذ الفلك أن "شهب الثوريات تنتج من حُبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004- TG10، وأيضًا من مخلفات المذنب 2P-Encke، وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر.

عالم الفلك المصرى: قمر التربيع سيحجب معظم الشهب الخافتة هذا العام

وأشار عالم الفلك المصري إلى أن "قمر التربيع الثاني سيحجب معظم الشهب الخافتة هذا العام"، مضيفًا أن "أفضل مشاهدة تكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدينة، حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الثور، وهو سبب تسميتها، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر بالسماء".

ظواهر فلكية جديدة خلال شهر نوفمبر

وفي التاسع من نوفمبر، يقترن القمر والزهرة معًا بداية من الساعة الثانية و50 دقيقة صباحًا، ويظهران متجاوران حتى الصباح، بينما يقترن القمر مع النجم سبيكا في الحادي عشر من نوفمبر.

وفي الثالث عشر من نوفمبر يكون كوكب أورانوس، الذي يحمل اللونين الأزرق والأخضر، في أقرب نقطة له من الأرض، بينما يُرى القمر مقترنًا مع النجم أنتاريس. وفي السابع عشر والثامن عشر من نوفمبر تحدث زخة شهب الأسديات، حيث تشهد 15 شهابا في الساعة الواحدة.

بينما يلتقي القمر وزحل في العشرين من نوفمبر، ويظل معًا بداية من غروب شمس هذا اليوم، حتى غروب القمر في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة مساءً، كما يلتقي القمر والمشترى في 25 نوفمبر، ويلتقي مع الحشد النجمي بلايدس (الثريا) في السابع والعشرين من الشهر ذاته، وهو اليوم الذي يكتمل فيه القمر ليصبح بدرًا لشهر جماد الأول.

ختام الظواهر الفلكية فى نوفمبر

ويكون ختام الظواهر الفلكية في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر، حيث يلتقي كوكب الزهرة مع النجم سبيكا.