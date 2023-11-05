"نجوم على الهامش" كتاب لـ خطاب معوض يصدر قريبا عن "دار غرب"

نجوم على الهامش، عنوان أحدث مؤلفات الباحث في التراث الكاتب خطاب معوض خطاب، والذي يصدر قريبا عن دار غرب للنشر والتوزيع، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

فنانون وفنانات سطع نجمهم في سماء الفن

وكشف الكاتب الباحث في التراث خطاب معوض لـ “الدستور” عن ملامح مؤلفه الأحدث، نجوم على الهامش قائلا في تصريحات خاصة، إنه يهدي الكتاب إلى محبي التراث والأصالة وزمن الفن الجميل، الذين يحنُّون إلى جمال الماضي وبهائه ويتنسمون عبيره، ويتمنون أن يصبح الحاضر بهيًّا جميلًا، مثلما كان الماضي.

ولفت “معوض” إلى أن كتاب نجوم على الهامش، يحيي ذكرى فنانون وفنانات لمعوا وسطع نجمهم في سماء الفن، تم تهميشهم عن قصد أو تقصير وإهمال، حتى إن معظم الأجيال الجديدة لا يعلمون عن هؤلاء الفنانين شيئًا، وربما لا يعرفون أسماء الكثيرين منهم، والحقيقة أن هؤلاء الفنانين كانوا نجومًا وإن جهل الكثيرون أسماءهم، فقد أبدعوا وتميزوا في جميع الأعمال الفنية التي شاركوا فيها، رغم صغر المساحات التي أتيحتْ لهم في تلك الأعمال، وفي هذا الكتاب نُلقي الضوء، ونعرض لسير عدد من هؤلاء الفنانين، الذين تم تهميشهم سواءٌ عن قصد أو تقصير أو إهمال، ونوجه لهم التحية، بقدر ما أسعدونا وأمتعونا بفنهم وإبداعهم الراقي.

خطاب معوض

وتابع “معوض”: ومن هؤلاء الفنانين أبطال كتاب نجوم على الهامش، نجمة وملكة الرعب في السينما المصرية الفنانة نجمة إبراهيم، التي كثيرًا ما أبدعتْ في تجسيد أدوار الشر على شاشة السينما المصرية، حتى كادت تكون تلك الأدوار حكرًا عليها ومسجلة باسمها، فمَن ذا الذي ينسى شخصية السفاحة ريا، التي جسدتها في فيلم "ريا وسكينة"، أو شخصية دواهي في فيلم "جعلوني مجرمًا"، أو شخصية الست أسمه في فيلم "لن أبكي أبدًا".

والفنان محمد صبيح فرنكشتاين السينما المصرية، والفنان نبيل الألفي مستذئب السينما المصرية، اللذين ظهرا معًا في فيلم "حرام عليك"، ومعهما العديد من نجوم الشر، الذين كثيرًا ما أرعبونا، وأرهقوا أعصابنا، ونحن نشاهد أعمالهم الفنية مثل: الفنان عبد الحميد زكي، والفنانة ملك الجمل، والفنانة فايزة عبد الجواد، والفنانين طوسون معتمد، ومحسن حسنين، وشلاضيمو، وحسين عيسى، الذين عرفناهم كشريرين، وأفراد عصابات إجرامية.

ومن أبطال كتاب نجوم علي الهامش، أضاف “معوض”: والرجل الوقور منسي فهمي، وابنه إسكندر منسي الذي سار على نهج أبيه، وفهمي أمان، وعبد الحليم القلعاوي، ومختار عثمان، ومحمد الديب معجباني السينما المصرية، والفنانة أمينة ذهني، ومختار حسين الممثل الرياضي، وعبد العظيم عبد الحق الممثل الموسيقي، وعلي جوهر الممثل المذيع ومقدم البرامج التعليمية، وأحمد شوقي الممثل والشاعر، وصلاح عبد الحميد الممثل والمطرب، وعبد الرحمن علي الممثل المذيع، وخليل بدر الدين، وعلي الغندور، وعثمان عبد المنعم، ونعيمة وصفي، وعواطف رمضان، وكمال حسين، وكمال ياسين، ومحمود العراقي، وحمدي يوسف، ومحاسن النجدي، ونعمات عبد الناصر، وناهد حسين.

واختتم “معوض” تصريحاته لـ “الدستور” عن مؤلفه الأحدث نجوم علىالهامش، معقبا: هؤلاء جميعًا -ومعهم الكثير من الفنانين- كانوا نجومًا في أدوارهم، وشخصياتهم التي جسدوها على شاشة السينما المصرية، نالوا بها إعجاب الملايين من المشاهدين، وتقدير العشرات من النقاد، والمهتمين بالفن الراقي.