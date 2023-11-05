"الجيل" يشيد بتحركات الدبلوماسية المصرية لدعم القضية الفلسطينية

أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالتحركات الواعية للسفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، موضحا أنها تنطلق برؤية متكاملة وعميقة لتنفيذ السياسات الخارجية للدولة المصرية، التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضوح وقوة منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية الناتجة عن العدوان الإجرامى الوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلى وكشف بها المخطط "الصهيو أمريكى غربى" لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن تحركات السفير سامح شكرى استهدفت الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها وحماية الأمن القومى المصرى، لافتا إلى أن زياراته إلى نيويورك لحضور جلسات مجلس الأمن الدولى، أو اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأخيرا لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكى، كانت لإبطال مخططات الأعداء وإيقاف العدوان الإسرائيلى الوحشى المدعوم من الدول الغربية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحماية أرواح المدنيين العزّل من أهل غزة الصامدة، خاصة أرواح الأطفال والنساء والشيوخ، وكذلك إبطال مخطط التهجير القسري لأهل غزة إلى سيناء.

وأكد ناجى الشهابي أهمية مشاركة السفير سامح شكرى فى اجتماع وزراء خارجية دول الأردن وفلسطين والسعودية والإمارات وقطر، فى العاصمة الأردنية عمان، مع بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل بحث السيناريوهات المختلفة التى أعدتها الإدارة الأمريكية لقطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وأوضح "الشهابي" أن حضور وزير الخارجي المصرى وتنسيقه الكامل مع وزير خارجية الأردن وممثل دولة فلسطين كان له الأثر المباشر فى كشف المخطط الأمريكى من وراء هذه السيناريوهات التى طرحها وزير الخارجية بلينكن، والتى كانت تعنى تصفية القضية الفلسطينية بشكل آخر، بعد كشف الرئيس السيسى مخطط تصفية القضية الفلسطينية بإجبار أهل غزة على الفرار منها والتوجه إلى سيناء.

وأشاد رئيس حزب الجيل بموقف العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، فى اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب، والذى أكد فيه اتفاقه مع الموقف المصرى، منوها بأن مصر والأردن وفلسطين هى وحدها من الدول العربية التي ستتحمل النتائج الكارثية للمخططات "الصهيو أمريكية".

كما أشاد الشهابي بموقف وزير خارجية الأردن فى المؤتمر الصحفى مع وزير الخارجية الأمريكى، ووصفه بالشجاع والواضح، وكذلك أشاد بموقف ممثل فلسطين الداعم للموقف المصرى المطالب بوقف إطلاق النار فورا ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها ضد الشعب الفلسطينى وملاحقتها جنائيا عن طريق المحكمة الجنائية الدولية. وأعرب الشهابي عن أسفه لموقف وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن وقطر الداعم للاقتراحات الأمريكية التى تستهدف أساسا الإضرار بمصر والأردن وتصفية القضية الفلسطينية.

تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى

وأكد رئيس حزب الجيل أن تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى سيسجل هذه المواقف بفخر وإعجاب، لافتا إلى أن مواقف الدول العربية الأخرى الساعية لتنفيذ مخطاطات الأعداء ستلقى فى سلة المهملات مصحوبة بلعنات الأجيال العربية الجديدة.