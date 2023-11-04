السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يلتقى المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمى ونظيرته الفنزويلية.. غدًا

سامح شكري
سامح شكري

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي.

وسيعقد شكري وماكين جلسة مباحثات يتناقشان خلالها حول عدد من الملفات المشتركة، أبرزها تطورًا التصعيد العسكري الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة المحاصر.

وتشمل المناقشات الأوضاع الإنسانية المأسوية التي يعيشها الفلسطينيون داخل القطاع المحاصر، وضروة ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي غزة عبر معبر رفح البري.

وكذلك، يلتقي وزير الخارجية، غدًا، "إيفان خيل بينتو" وزيرة خارجية فنزويلا، في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية ونظيرته الفنزويلية عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك على رأسها التطورات الحالية في القطاع المحاصر.

برنامج الغذاء العالمي سامح شكري وزير الخارجية التصعيد العسكري قطاع غزة

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