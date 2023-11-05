الملا: تأسيس إدارات خاصة بمجال تحسين كفاءة الطاقة في شركات البترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول ملتزم بخفض الانبعاثات في إطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية للمناخ، وتم وضع خطة لتنفيذ مشروعات خفض الكربون في كافة الأنشطة البترولية.

طارق الملا: تأسيس إدارات خاصة بمجال تحسين كفاءة الطاقة في كافة شركات القطاع

وتابع «الملا» أن مصر نجحت في سابقة هي الأولى من نوعها في تنظيم يوم خفض الكربون ضمن قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ، وبالتالي كانت نقطة محورية أن يتم إشراك شركات البترول بعد أن كانت مستبعدة من قمم المناخ ليصبحوا جزء من المعادلة الخاصة بالحل للتغير المناخي.

وأضاف وزير البترول أن الرئيس السيسي أعلن انضمام مصر إلى التعهد العالمي للميثان فيما يخص قطاعي البترول والغاز، وتم تأسيس إدارات خاصة بمجال تحسين كفاءة الطاقة في كافة شركات القطاع وفي الشركات القابضة والهيئات لتحسين وترشيد الطاقة واسترجاع غازات الشعلة ومشروعات الطاقة المتجددة لتكون جزء من منظومة العمل البترولي، بما يعادل260 وبموجب ذلك تم توفير 10 آلاف جيجاوات ساعة سنويا وخفض 2ر2 مليون طن كربون مليون دولار سنوي.