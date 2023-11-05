الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء محاكمة عاطلين سرقا فتاة بالإكراه في قصر النيل

محاكمة
محاكمة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، نظر محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه، في أحد شوارع منطقة قصر النيل.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه أثناء سيرها في الشارع، حيث فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه، وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

تم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة سرقة فتاة بالإكراه منطقة قصر النيل خطف

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