تحرير 22 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 22 مخالفة متنوعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

من جهته، قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، إنه بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين، تم تنفيذ حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى، لضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الحملة استهدفت ضبط مخالفات المخابز البلدية والسلع بمطاي، وشكلت إدارة التموين لجنة للمرور على الأسواق بمطاي وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر تمويني للمخابز البلدية

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت علي النحو التالي، تحرير 6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و4 محاضر نقص وزن، و6 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، و6 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقام بتحرير المحاضر إلهام أحمد مدير الرقابة التموينية وراضي عبد الحليم مدير مكتب تموين منبال.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة لفرض الانضباط التمويني، وضبط المخالفات ومرتكبيها وضبط الأسعار وتحقيق شكاوي المواطنين وذلك لضمان استقرار الأسواق مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصالح المواطنين بالمركز.

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا