الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا تحصد المركز الثاني في توريد القمح بنسبة 135%

القاضي ووكيل وزارة
القاضي ووكيل وزارة التموين أثناء توريد القمح بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن حصول المحافظة على المركز الثاني في توريد محصول القمح على مستوى الجمهورية موسم 2022 /2023 بتخطي المستهدف بنسبة 135% بزيادة 25% عن الموسم الماضي من خلال خطة متكاملة بمشاركة كل المديريات والجهات المعنية، وتجهيز 42 موقعًا تخزينيًا؛ لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للكميات الموردة من الأقماح.

وأكد محافظ المنيا، أن الدولة حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديم حزمة من الحوافز المادية لدعم المزارعين وتذليل أية عقبات قد تواجههم، وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة التموينية للتصدي لأي تجاوزات.

من جهته، أوضح الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن حصول المحافظة على المركز الثاني من حيث كميات توريد القمح إنما يرجع إلى المتابعة المستمرة من المحافظ الذي لم يدخر جهدًا لإنجاح موسم التوريد والتيسير على الموردين، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، لافتًا إلى أن الإعلان عن حصول المنيا على المركز الثاني جاء خلال حفل أقيم عقب انتهاء ورشة العمل الختامية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد القصير وزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 243 فدانًا هذا العام، وخصصت المحافظة 42 موقعًا تخزينيًا لاستقبال الأقماح من المزارعين والموردين، حيث كان المستهدف توريد 450 ألف طن قمح للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة.

وتم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة شكاوى الموردين والمزارعين، حيث انتهى الموسم بإعلان محافظ المنيا تحقيق المحافظة لأكثر من المستهدف توريده وهو ما تحقق العام الماضي لتواصل المحافظة تصدرها للمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في توريد القمح.

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محافظ المنيا المركز الثاني على مستوى الجمهورية توريد القمح بالمنيا بنسبة 135 الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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