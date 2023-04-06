استمرار زراعة الأشجار المثمرة ضمن حملة «100 مليون شجرة» فى المنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات القروية المحلية، قامت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان بزراعة 50 شتلة أشجار، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ فعاليات المبادرة بجميع القرى.

وأوضاف رئيس المركز، أنه وجه نوابه محمود أبو كريشة، ومصطفي الدبيكي بمتابعة سير العمل بإدارات الخدمات من الصحة والتعليم والتموين للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث متابعة سير العمل بقرى صفط الخمار وتلة، ومتابعة انضباط العاملين بالوحدة القروية، وكذلك متابعة سير العمل بقطاعات النظافة والإنارة، فضلًا عن متابعة سير العمل بالوحدات الصحية بتلك القرى للتأكيد على جودة الخدمة المقدمة للمواطن مع توافر المستلزمات الطبية بالوحدات الصحية، كما تم المرور على إدارات التموين ومعارض أهلًا رمضان للتأكد من توافر السلع الضرورية للمواطنين الأسعار المناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف عصام معبد، رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، أنه تم اليوم استكمال زرع الأشجار المثمرة والزينة ضمن حملة ١٠٠ مليون شجرة، حيث تم زراعة ٥٠ شجرة داخل سور الوحدة المحلية ببني محمد سلطان، وتحرير ١٠ إنذارات ومحاضر بيئة وإشغالات.

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بقري المنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بقري المنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بقري المنيا