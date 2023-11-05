"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًا بينهم 10 عمال فى غزة والضفة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 28 مواطنًا من الخليل بقطاع غزة وبلدتي بيرزيت وبلعين في محافظة رام الله والبيرة، بينهم 10 عمال، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطنًا من بلدة بيت أمر وبلدة يطا، والخليل بقطاع غزة، بينهم 10 من عمال، بالإضافة إلى 14 مواطنًا من بلدتي بيرزيت، وبلعين، في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ليصل عدد المعتقلين إلى 28 فلسطينيًا من غزة والضفة.