الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال جنوب وشرق حى الزيتون بغزة

اشتباكات
اشتباكات

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بنشوب اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق حي الزيتون بقطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

 

تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس بقذائف الياسين 105

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، عن أنها دمرت آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس بقذائف الياسين 105.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على "التليجرام"، إن عناصرها نصبت كمينًا لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في منطقة الفراحين، مشيرة إلى استهداف القوات الإسرائيلية باستخدام سلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون.

غزة الإحتلال الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية فلسطين جيش الاحتلال

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