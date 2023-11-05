الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد فكرى لـ"الشاهد": عبور القوات الجوية رفع معنويات الجنود يوم 6 أكتوبر

العميد محمد فكرى
العميد محمد فكرى

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن القوات الجوية يوم 6 أكتوبر رفعت معنويات الجنود جدًا، وأصبح لديهم يد طويلة دخلت وضربت كل مراكز القيادة لدى العدو وقامت بمهمتها كاملة وعاد الطيران، بعد أن حقق 90% من أهدافه.

وأضاف، "فكري" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الضربة الجوية الثانية تم إلغائها وذلك لأن قائد القوات الجوية قال لا حاجة لها، مشيرًا إلى أنه بعد دخول القوات الجوية كان هناك حماس وربنا الهمم قوة لم يشعروا بها.

وأوضح أن المدفعية بدأت تقوم بتمهيد النيران لمدة 53 دقيقة على أول الجبهة وكان لها تخطيط فكانت تضرب النقاط الأولى وبعدها العمق حتى تمنع مدرعات العدو من القيام بمهامها، وتم اقتحام القناة وكان سهل جدًا لأنهم تدربوا على الإنزال بشكل كبير وعدد الجنود بالقوارب الأنساق الأولى تمر ثم القادة حتى تكتمل 10 رحلات عبور.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد فكري حرب اكتوبر القوات الجوية 6 أكتوبر معنويات الجنو مراكز القيادة

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