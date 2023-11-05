الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد فكرى لـ"الشاهد": تدربنا على أنواع قتال لم تكن موجودة قبل67

العميد محمد فكرى
العميد محمد فكرى

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن أعمال الصاعقة كان من المهم أن يتم التنسيق معها؛ لأنها تسبقهم لقطع الطريق على العدو، حتى لا يقوم بمهام ضدهم.

وأضاف "فكري" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك تدريبات مختلفة واستوعبنا معركة الأسلحة المشتركة، وكيف نتعاون معًا، وكان هناك تعاون مع المدفعية والقوات الجوية والدفاع الجوي، ويوجد مظلات يتم إسقاطها لحين وصول المشاة.

وأكد أنه تم تدريبهم على أنواع قتال جديدة لم تكن موجودة قبل 67، ولو تم مقارنتها بالجيوش الأجنبية لكانت توزايها أو تتفوق عليها، مشيرًا إلى أن حرب 73 كانت أعظم حرب حدثت بين جيشين مجهزين تجهيز قوي من تسليح أمريكي وتسليح روسي رغم أنه كان لديهم تفوق في الأسلحة ولكن لم يكن لديهم المقاتل المصري، ورأينا ذلك في وقت الضغط عندما كانوا يصرخون وكل هذا مسجل في الأفلام التسجيلية. 

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد فكري حرب اكتوبر تدريبهم أنواع قتال جديدة الجيوش الأجنبية معركة الأسلحة المشتركة

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