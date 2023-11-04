السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير "الشرق الأوسط" بالأردن: أوروبا اكتشفت حقيقة زيف إسرائيل فى حربها بغزة

خالد العيسوي
خالد العيسوي

قال خالد العيسوي مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الأردن إن الهدف من اجتماع الأردن وضع صوت عربي موحد ضد التشاور والدعم الأوروبي والأمريكي.

وأضاف العيسوي، في مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC"، أنه كانت هناك بعض الخلافات في وجهات النظر العربية والأمريكية، مؤكدًا أن الكبرياء الأمريكي والإسرائيلي بعد اكتشاف حقيقة الجيش الإسرائيلي والهزائم التي تعرض لها هو الذي يرفض فكرة إعلان وقف إطلاق النار في غزة صراحة.

خالد العيسوي: الكبرياء الأمريكي والإسرائيلي يحولُ دون وقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أن موقف وزير الخارجية الأمريكي تغير كثيرًا وتحدث عن رغبة أمريكية في هدنة إنسانية في غزة وهذا للحفاظ على الوجه الإسرائيلي والأمريكي والدعم الأوروبي لإسرائيل.

وأكد أن الشعوب الأوروبية وأمريكا الزيف الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي والحقائق كشفت إبادة الشعب الفلسطيني بشكل وحشي.

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