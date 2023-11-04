رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق يعترف: "وضعنا الدولى ليس جيدًا"

اعترف نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بأن العالم تغيرت نظرته للصراع في غزة، بعد المجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال.

وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "وضعنا الدولي ليس جيدًا.. هدفي هو مساعدة الحكومة الإسرائيلية على تعزيز موقفنا في الرأي العام وفي الكونغرس وفي الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "الرأي العام العالمي ليس في صالحنا الآن. مشاهدة المحتوى المؤيد للفلسطينيين وحماس أعلى ١٥ مرة مقارنة بالمحتوى المؤيد لإسرائيل على TikTok. سأعمل بكل قوتي لتغيير ذلك".