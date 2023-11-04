السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق يعترف: "وضعنا الدولى ليس جيدًا"

جريدة الدستور

اعترف نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بأن العالم تغيرت نظرته للصراع في غزة، بعد المجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال.

وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "وضعنا الدولي ليس جيدًا.. هدفي هو مساعدة الحكومة الإسرائيلية على تعزيز موقفنا في الرأي العام وفي الكونغرس وفي الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "الرأي العام العالمي ليس في صالحنا الآن. مشاهدة المحتوى المؤيد للفلسطينيين  وحماس أعلى ١٥ مرة مقارنة بالمحتوى المؤيد لإسرائيل على TikTok. سأعمل بكل قوتي لتغيير ذلك".

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