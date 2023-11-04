أوركسترا "تشايكوفسكي" الروسية تجري البروفة النهائية قبل الحفلات الموسيقية على مسارح الأوبرا

أجرى أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف، البروفة النهائية وذلك قبل سلسلة الحفلات الموسيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن تبدأ سلسلة حفلات أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي غدا الأحد، على خشبة مسرح المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة يليه حفل ثاني على نفس المسرح في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويختتم أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي جولته الغنائية مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 نوفمبر وذلك على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وتتضمن العروض برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية، حيث تشارك في الحفل الأول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة) فى ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا ويتضمن برنامجه لحظة موسيقية لـراجح داوود، كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف.

أما الحفل الثاني يقام بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي الى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود.

يذكر أن أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول أوركسترا للاتحاد السوفيتي ويعد أحد أفضل فرق الأوركسترا في العالم، قدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتواوه كوكبة من أعمال كبار المؤلفين العالميين.

والمايسترو فلاديمير فيدوسييف ولد عام 1932 وتلقى تعليمه في معهد مدرسي الموسيقي في جينسين وحضر دورة الدراسات العليا في معهد تشايكوفسكي للموسيقي في موسكو، قدم أول عرض مسرحي له في مسرح الأوبرا والباليه الأكاديمي في كيروف وكان عرض عروس القيصر لـ كورسكوف، عمل قائدا ومديرا فنيا لأوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني والعديد من الفرق الأخرى وحصل على عدة جوائز منها الجائزة الفضية من هيئة إذاعة أساهي اليابانية.