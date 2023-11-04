السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل اجتماع "المهن التمثيلية" مع شعبة الإنتاج بعد قرار إيقاف مكاتب الكاستنج

المهن التمثيلية
المهن التمثيلية

التقى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اليوم السبت؛ شعبة الإنتاج لمناقشة القضايا الخاصة بالمهنة.

جاء الاجتماع الذي جمع “المهن التمثيلية” مع شعبة الإنتاج من أجل تفعيل قرارات النقابة الخاصة بإيقاف مكاتب الكاستنج والممثلين المخالفين للوائح النقابة؛ وهي القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت منذ أيام عدم منح تصريحات عمل لبعض النجوم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم دون تصريح.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا جاء فيه: عدم التصريح للآتي أسماؤهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لعملهم بدون تصريح، وهو ما يخالف قوانين العمل، لنقابة المهن التمثيلية؛ فيما تحذر النقابة جميع شركات الإنتاج من التعامل معهم.

وتابع البيان: جاءت الأسماء كالتالي: “مروة جمال، إنجي كيوان، ياسمين داود، نينا المغربي، عمر شرقي، راندا عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف، سالي حماد، مروان يونس، فدوى عابد، ناردين فرج، وأوتاكا، صلاح الدالي، رحمة حسن، إلهام وجدي، أنس مبارك، هالة خالد، الممثل الشاب يوسف وهبي وهاجر السراج”.

 

الإجتماع مكاتب الكاستنج شعبة الانتاج الإعلان المخالفين

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