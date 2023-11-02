أشرف زكي لـ«الدستور»: مراسلو «القاهرة الإخبارية» أبطال على الجبهة

قال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي إنه فخور “بالقاهرة الإخبارية”، التي تعتبر أول قناة مصرية إخبارية ضخمة، مهنئا القائمين عليها بمرور عام على انطلاقها مليء بنجاحات وتغطيات حصرية ومتميزة.

أشرف زكي: القاهرة الاخبارية جعلتنا نبحث عنها لمواكبة الاحداث

وأضاف “أشرف” للدستور أن قناة القاهرة الاخبارية رائعة، مؤكدا أنها جعلتنا نبحث لأول مرة على قناة مصرية لمعرفة الأحداث، مشيرا إلى أن الإشادة بها لم تكن إشادة فردية ولكن أجمع الفنانون على تميزها خلال هذه الفترة وخاصة في تغطية أحداث غزة المؤسفة فكانت تنقل الأحداث لحظة بلحظة لمعرفة ما يحدث بالقطاع بصدق دون كذب أو تضليل.

رسالة أشرف زكي لمراسلي غزة بقناة القاهرة الاخبارية

وحرص على توجيه رسالة لمراسلي قناة القاهرة الإخبارية في قطاع غزة قائلا: "إحنا بندعيلكم وانتوا عاملين مجهود عظيم، حقيقي بيتعتبروا جنود أبطال على الجبهة ربنا يحفظكم”.

عيد ميلاد “عاصمة الخبر” القاهرة الاخبارية الأول

وانطلقت قناة القاهرة الإخبارية لأول مرة في يوم 31 أكتوبر من العام الماضي 2022، تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الإخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لكافة الأحداث التي تشهدها كافة دول العالم.

تفاصيل قناة القاهرة الاخبارية كأول قناة مضرية اخبارية “عاصمة الخبر”



وكشفت البروموهات الترويجية لقناة "القاهرة الإخبارية" عن وجود شبكة مراسلين في عواصم مهمة، إذ ظهر المراسلون خلال البرومو الترويجي قائلين عبارة "هنا القاهرة" مع ذكر العاصمة التي ينقلون منها التغطية الأخبارية، ومنها عواصم بروكسل ورام الله ومقديشيو وبرلين وتونس ودمشق وموسكو وبيروت وبغداد وعمان ونيروبي وعدن ومارسيليا وطرابلس وانقرة والخرطوم وواشنطن وبرلين واثينا وبني غازي وغيرها من العواصم.