السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حزب المصريين الأحرار: دور مصر فى مساندة فلسطين لا يمكن لأحد المزايدة عليه

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما فعلته إسرائيل بالشعب الفلسطيني، تعدى كلمة جرائم حرب وانتهاكات، وذلك خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز".

أضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الكيان الصهيوني، خسر كل شىء، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك، فمشاهد قصف سيارات الإسعاف ومشاهد الشهداء أمام أبواب المستشفيات، كفيلة لإدانة الكيان الصهيوني.

وأشاد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بدور الحكومة والقيادة المصريين، في دعمها للشعب الفلسطيني، من خلال دخول المساعدات الإنسانية، وعلاج بعض المصابين والجرحي بالمستشفيات المصرية.

ونوه رئيس حزب المصريين الأحرار، بأن دور مصر لا يستيطع أحد أن يزايد عليه في دعمها للقضية الفلسطينية، حيث إن مئات الجنود ضحوا من أجل القضية الفلسطينية، وهذا ما يعلمه كل عربي.

وطالب خليل، بأن يكون الموقف العربي، أقوى من ذلك ويقف بجانب مصر، مشيرًا إلى أن العالم لا يعلم سوى اللغة الاقتصادية، حيث إن العرب يمتلكون سلاح النفط والاستثمارات ولا بد من الضغط بهذه الورقة وهذا السلاح، حيث يساهم ذلك في حل القضية الفلسطينية.

رئيس حزب المصريين الأحرار مصر حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

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