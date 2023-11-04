"شاب مستهتر صاحب عقارات".. تفاصيل فيلم "بلوموندو" لـ حسن الرداد

يستعد الفنان حسن الرداد لخوض بطولة فيلم "بلوموندو" الذي انتهى من تصويره خلال الفترة القليلة الماضية، لينافس به أفلام موسم رأس السنة الجديدة المقبل.

ومن المقرر انطلاق عرض الفيلم خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري وتحديدًا يوم 15، والذي يظهر خلاله الفنان حسن الرداد بدور شاب مستهتر وصاحب عقارات كبيرة يمر بعدة مواقف، في إطار كوميدي مثير.

يعد فيلم "بلوموندو" من تأليف حازم ومحمد ويفي، وتحت قيادة المخرج ياسر سامي، وشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم: حسن الرداد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود حافظ، رحاب الجمل، هاجر أحمد، إنجي وجدان، مصطفى أبوسريع، سما إبراهيم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي ممزوج بالكوميديا حول رجل مستهتر يعمل بمجال العقارات، ويتزوج من فتاة ثرية، ويقرر بعد مرور فترة على زيجتهما تغيير حياته بشكل مفاجئ، ومن ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب.