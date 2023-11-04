استشهاد 9 فلسطينيين فى قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

استشهد مساء، اليوم السبت، تسعة مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلًا، شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة الخولي في محيط شارع البساتين بمنطقة عسقولة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة آخرين.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء إلي 9572

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200.

وتابع أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة: "وزارة الصحة تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض، وأن مجزرة مدرسة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم راح ضحيتها 15 شهيدًا و70 مصابًا، بالإضافة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 150 كادرا صحيا وتدمير 27 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، وأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 105 مؤسسات صحية وإخراج 16 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود".

وأوضح القدرة أن "مستشفيات قطاع غزة مكدسة بالحالات الحرجة والخطيرة وبدأنا نفقد حياة العديد منهم يوميًا نتيجة عدم توفر الإمكانات الطبية لعلاجهم ومنع الاحتلال لخروجهم من شمال القطاع إلى معبر رفح".

الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد قتلاه فى غزة لـ341 جنديًا

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديًا إسرائيليًا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن جيش الاحتلال في إيجاز صحفي، عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حركة حماس.