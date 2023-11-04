السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: الولايات المتحدة والدول العربية متفقة على أن الوضع فى غزة لا يمكن أن يستمر

بلنكين
بلنكين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم السبت إن واشنطن والدول العربية تعتقد أن الوضع الراهن في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس لا يمكن أن يستمر وإنه ناقش مع نظرائه العرب كيفية رسم مسار أفضل للمضي قدمًا نحو حل الدولتين.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في عمان، إلى جانب نظيريه المصري والأردني، قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أيضًا إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة سيترك حركة حماس الفلسطينية في مكانها ويسمح لها بإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.

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وزير الخارجية: يجب وقف إطلاق النار بشكل فورى فى غزة دون قيد أو شرط

وأدلى بلينكن بتصريحاته في مؤتمر صحفي في عمان، إلى جانب نظيريه الأردني والمصري، اللذين حثا مرارًا وتكرارًا على وقف فوري للأعمال العدائية.

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