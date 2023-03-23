بلنكين: الولايات المتحدة لم تخرج «كوبا» من الدول الراعية للإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لا تخطط لشطب دولة كوبا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وقال بلينكن اليوم الخميس، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "لا، ليست هناك نيّة كهذه".

كما شدّد على أن كوبا لم تحقّق حتى الآن الشروط اللازمة لرفع اسم هذا البلد من القائمة.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب أعادت إدخال كوبا إلى قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

في حين وعدت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بإعادة النظر في سياستها تجاه كوبا، لكنها حتى الآن لم ترفع اسم البلد من القائمة.

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لروسيا، بأن واشنطن تعتقد أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تضمن حفظ سيادتها وسلامة أراضيها.

وقال بلينكن إن واشنطن تتوقع من الرئيس الصيني شي جين بينج، الترويج لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال زيارته لموسكو.

وأوضح: “اليوم وطوال الأسبوع، يزور رئيس الصين موسكو، ونتوقع أن تستغل الصين هذه الزيارة لتكرار الدعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا”، مشددًا على أن أي تسوية سلمية يجب أن تؤكد سيادة أوكرانيا.

وقال بلينكن: "يجب أن يكون أحد العناصر الأساسية في أي خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتأمين سلام عادل ودائم هو الحفاظ على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "أي خطة لا تعطي الأولوية لهذا المبدأ الحاسم هي في أفضل الأحوال تكتيك لشراء الوقت أو تهدف فقط إلى تعزيز نتيجة غير عادلة، هذه ليست دبلوماسية بناءة، إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار الذي لا يشمل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية من شأنه أن يدعم بشكل أساسي التصديق على المكاسب الروسية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا ينبغي على العالم أن ينخدع بمقترحات الرئيس الصيني في موسكو بشأن أوكرانيا.