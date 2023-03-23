الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلنكين: الولايات المتحدة لم تخرج «كوبا» من الدول الراعية للإرهاب

بلنكين
بلنكين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لا تخطط لشطب دولة كوبا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وقال بلينكن اليوم الخميس، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "لا، ليست هناك نيّة كهذه".

كما شدّد  على أن كوبا لم تحقّق حتى الآن الشروط اللازمة لرفع اسم هذا البلد من القائمة.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب أعادت إدخال كوبا إلى قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

في حين وعدت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بإعادة النظر في سياستها تجاه كوبا، لكنها حتى الآن لم ترفع اسم البلد من القائمة.

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لروسيا، بأن واشنطن تعتقد أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تضمن حفظ سيادتها وسلامة أراضيها.

وقال بلينكن إن واشنطن تتوقع من الرئيس الصيني شي جين بينج، الترويج لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال زيارته لموسكو.

وأوضح: “اليوم وطوال الأسبوع، يزور رئيس الصين موسكو، ونتوقع أن تستغل الصين هذه الزيارة لتكرار الدعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا”، مشددًا على أن أي تسوية سلمية يجب أن تؤكد سيادة أوكرانيا.

وقال بلينكن: "يجب أن يكون أحد العناصر الأساسية في أي خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتأمين سلام عادل ودائم هو الحفاظ على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "أي خطة لا تعطي الأولوية لهذا المبدأ الحاسم هي في أفضل الأحوال تكتيك لشراء الوقت أو تهدف فقط إلى تعزيز نتيجة غير عادلة، هذه ليست دبلوماسية بناءة، إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار الذي لا يشمل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية من شأنه أن يدعم بشكل أساسي التصديق على المكاسب الروسية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا ينبغي على العالم أن ينخدع بمقترحات الرئيس الصيني في موسكو بشأن أوكرانيا.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين بلنكين كوبا ​وزير الخارجية​ الأمريكي أمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

أسماء ضحايا تصادم سيارتين بمحور روض الفرج

وزير الأوقاف لـ«الدستور»: تكثيف الجرعة الدعوية والدروس اليومية طوال رمضان (حوار)

الحلقة الأولى من «ضرب نار».. «جابر الكومندا» يفر من الصعيد هربًا من الثأر

حريق بمصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى

مسئول إسرائيلى يكشف موعد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد وقف الإجراءات التعسفية ضدهم