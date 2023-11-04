الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد قتلاه فى غزة لـ341 جنديًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديًا إسرائيليًا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن جيش الاحتلال في إيجاز صحفي، عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حركة حماس.

ارتفاع حصيلة ضحايا مجازر الاحتلال في غزة

في المقابل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9488 شهيدًا منهم 3900 طفلًا و2509 سيدة وإصابة 24158 ألفًا بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب مجزرة عشرة مجازر كبرى خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 231 شهيدًا".

وأكد "ارتفاع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة إلى 1006 مجزرة، مشيرًا إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء والمسنين".

وتابع: "وزارة الصحة تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض، وأن مجزرة مدرسة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم راح ضحيتها 15 شهيدًا و70 مصابًا، بالإضافة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 150 كادرا صحيا وتدمير 27 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، وأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 105 مؤسسات صحية وإخراج 16 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود".

وأوضح القدرة أن "مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالحالات الحرجة والخطيرة وبدأنا نفقد حياة العديد منهم يومياً نتيجة عدم توفر الإمكانات الطبية لعلاجهم ومنع الاحتلال لخروجهم من شمال القطاع الى معبر رفح.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إرهاب الطواقم الطبية والجرحى بقصف مركز لمحيط وبوابات مستشفيات غزة وشمال غزة، وأنه يتعمد ارتكاب مجازر مباشرة أمام بوابات المستشفيات وسيارات الإسعاف ويستخدم سياسة الكذب والتضليل لخداع العالم من أجل تبرير جرائمه المكشوفة".

المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لوقف عربدة الاحتلال

وأشار إلى أنه بعد اعتراف الاحتلال الإسرائيلي "بقصف قافلة الجرحى فإن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لوقف عربدة الاحتلال الإسرائيلي ونواياه المبيتة لارتكاب مزيد من المجازر في سيارات الإسعاف والمستشفيات".

وفي وقت سابق، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شعوره بـ"الرعب" جراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة، أمس الجمعة.

وتشن إسرائيل حربًا واسعة على قطاع غزة منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي نفذت خلالها عددًا كبيرًا من الهجمات الدامية.