"قراءات فى الإعلام العبرى عن المستقبل بعد طوفان الأقصى".. ندوة بنقابة الصحفيين السبت

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة تحت عنوان "قراءات فى الإعلام العبرى عن المستقبل بعد طوفان الأقصى"، وذلك يوم السبت ٤ نوفمبر الساعة الخامسة والنصف مساءً بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعى"، بالدور الثالث فى مبنى النقابة.

يشارك فى الندوة أكاديميون متخصصون فى اللغة العبرية ومتابعة الإعلام الإسرائيلى باللغة العبرية بهدف التعرف على اتجاهات هذا الإعلام وتصوراته إزاء المستقبل على صعيد أربعة محاور هى: تطور الحرب ومساراتها العسكرية، والمجتمع الإسرائيلى من الداخل، والأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية، والقضية الفلسطينية ومستقبلها.

يتحدث فى الندوة د. خالد سعيد، ود . منال عيسى، ويديرها الزميل الكاتب الصحفى كارم يحيى.

الجهود النقابية إزاء القضية الفلسطينية

عقدت النقابات المهنية المصرية اجتماعها الثاني بدار الحكمة بدعوة من الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وذلك لمتابعة الجهود النقابية إزاء القضية الفلسطينية، والحرب على قطاع غزة، وعمليات الإبادة جماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب نقيب الصحفيين بتوجيه خطابات رسمية باسم النقابات المهنية المختلفة إلى ممثل الاتحاد الأوربي وسفراء الدول الأجنبية في مصر لمطالبتهم بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية والوقف الفوري للحرب، وكذلك للتنديد بالمجازر المتكررة لجيش الاحتلال وانتهاكه للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، واستهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلي الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدني، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضاري والإنساني. وشدد على ضرورة قيام وفود مشتركة من النقابات المهنية بزيارة رفح وغزة، واستنكر تهديد الكيان الصهيوني للصحفيين وقطع الاتصالات والإنترنت عنهم لعزلهم عن العالم، وعدَّ ذلك جريمة حرب جديدة تحاول إخفاء الحقيقة.

وناقش ممثلو النقابات المختلفة تطورات الأوضاع في غزة وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع والاقتراحات لحل الأزمة، وتقرير "أونروا" عن الشهداء في صفوف العاملين في الإغاثة، كما ناقش الحضور المستجدات في كل نقابة بعد توصيات الاجتماع الأول الذي عُقد قبل أسبوع بنقابة الصحفيين.

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى تحديد الاحتياجات الطبية اللازمة للشعب الفلسطيني في غزة، وأشارت نقابة الإعلاميين إلى مخاطبتها القنوات الفضائية لإنتاج أفلام وثائقية عن الحرب على غزة وتخصيص فقرات باللغات المختلفة في البرامج التليفزيونية.