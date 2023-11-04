حصيلة جديدة.. عدد الضحايا في غزة جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف في غزة منذ بدء التصعيد.

كما أرتفع عدد الشهداء من الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل، حسبما أفادة وزراة الصحة في قطاع غزة.

و أكدت وزارة الصحة بأن مؤخرًا قتل 231 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة من اليوم السبت.

مدير مستشفي الشفاء

وقال محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، إن غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تديرها الأمم المتحدة تؤوي النازحين في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

وقال أبو سلمية، وهو أيضا مسؤول في وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس، إن “هناك 15 شهيدا ومن المتوقع أن يرتفع العدد”.

حصيلة شهداء القطاع “الجمعة”

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن أن حصيلة الشهداء والجرحى من مواطني قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح.

وأضافت وزارة الصحة في بيان رسمي صدر لها بالأمس، أن 9155 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 144، والجرحى إلى أكثر 2200، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري، وأكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان والأمراض المزمنة مما يعرض حياتهم للخطر.

وقالت وزارة الصحة إن الدفاع المدني أثار قضية تحلل الجثامين تحت المباني المنهارة، وسط مهام الإنقاذ المحدودة، ما يثير مخاوف إنسانية وبيئية، لافتة إلى أن الوكالات الإنسانية وموظفيها واجهوا قيودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب العدوان المستمر والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية.