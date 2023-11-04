المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي تشكر مصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدًا ضرورة إحياء المسار السياسي استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم السبت، للمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وحيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار.

تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول الملفات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول كذلك علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري وتأمين سُبُل العيش لملايين المصريين.. فيما أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي عن متابعتها وتقديرها للمشروعات المذكورة التي تعد نماذج ناجحة للاستفادة بها في الدول الأخرى.