السفير عريقات لـ"الدستور": إسرائيل والولايات المتحدة تضغط لتهجير أكبر جزء من غزة لمصر

قال السفير محمد عريقات رئيس المجلس الأعلي للشباب الفلسطيني، إن إسرائيل والولايات المتحدة تضغط لتهجير أكبر جزء من قطاع غزة لمصر، وذلك لتأمين جدار أو عزل أمني حول الأراضي التي تحتلها إسرائيل بمحيط قطاع غزة.

وأشار عريقات في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي أنه تم طرح هذا المخطط سابقًا وتم إسقاطه بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ومن خلال المشاورات الدائمة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مع القيادة المصرية.

وأكد عريقات أن إسرائيل والغرب لا يستطيعان استغلال الوضع الاقتصادي بمصر من أجل التهجير لأن قيادة مصر وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلمون جيدًا بأن تهجير الفلسطينيين مرة أخرى هو محو الهوية الفلسطينية وإزالة جزء كبير من قطاع غزة عن الخريطة.

وشدد عريقات على أن مصر لم ترضخ لأي من هذه المؤامرات وتدعم أبناء شعبنا بصمودهم على أرضهم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يرضى أن يكون لاجيء مرة أخرى ومتمسك بهويته وحقه بأرضه المحتلة من جيش غاشم.

عريقات: مصير غزة التي تتعرض للإبادة هو مصير أي محافظة من فلسطين لن تكون تصفية للقضية

وحول مصير غزة، قال عريقات مصير غزة التي تتعرض للإبادة هو مصير أي محافظة من فلسطين لن تكون تصفية للقضية بل ستكون الأولى علي وحدتنا الوطنية.

وعن مصير تحقيق مبدأ حل الدولتين، قال عريقات هو خيار مفتوح أمام القيادة وهذا ضمن اتفاقية الحل النهائي للمفاوضات التي لم تلتزم بها إسرائيل، مشددًا على أن غزة هي جزء لا يتجزء من محافظات فلسطين ولن تكون منطقة أو دولة منعزلة، لافتًا إلى أن هناك مؤامرة لإنهاء غزة ولن تنجح هذه المؤامرة أبدا.